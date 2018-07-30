Çat kapı ziyaretinde çocukların ve gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, sportif faaliyetlere bizzat katılmayı da ihmal etmedi. Okçuluk kursunda yayı eline alan Başkan Çolakbayrakdar, hedefi tam 12’den vurdu ve sporculardan büyük alkış aldı.

Barbaros ve Erkilet Camiikebir Mahalleleri ile Kocasinan Belediyesi Spor Merkezi’ni ziyaret edip, gençlerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla yakından ilgilendi ve sohbet etti. Okçuluk kursunu da ziyaret ederek, öğrencilere sürpriz yapan Başkan Çolakbayrakdar, yayı eline alıp, hedefi 12’den vurdu ve sporculardan büyük alkış aldı. Kurslarda verilen eğitimlerle ilgili bilgi alan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem verdiklerini belirterek, Kocasinan Spor Kulübü ile spor faaliyetlerini yürüttüklerini söyledi.

Yaz kurslarına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Yaz kurslarımızda 7’den 70’e herkes farklı branşlarda sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Özellikle çocuklarımız, açtığımız kurslarımızda hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Hemşehrilerimize ise daha iyi hizmetler sunarak, spor yapma imkanı sunuyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak yapmış olduğumuz tesisler meyvelerini vermeye başladı. Mahallelerimizde yaptığımız 50’e yakın açık spor tesisimizde sportif faaliyetleri başarıyla yürütüyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı daha iyi yetiştirebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yapılan hizmetlerimiz hemşehrilerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. 2 binden fazla hemşehrimize spor eğitimi veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitim, sosyal, kültür, sanat, spor gibi hayatın her alanında Kayserililere daha iyi ve daha kaliteli hizmet vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.