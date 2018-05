Başkan Çolakbayrakdar, özel çocuklarla bir araya geldi

Okul bahçesinde düzenlenen programa, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Kocasinan Kaymakamı Mustafa Kılıç, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, okulun öğrencileri ve davetliler katıldı.

Programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, her zaman engellilerin yanında yer aldıklarını vurgulayarak, “Kocasinan Belediyesi olarak bizler bir gün değil, her gün engellilerle beraberiz. Kocasinan Belediyesi olarak yol, kaldırım, park, bahçe çalışmaları ve belediye hizmet binasındaki işlemlerin yanı sıra sosyal desteklerle de engellilerin yaşam standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerle engelli vatandaşlarımızla gönül köprüsü kuruyoruz. Onların güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Buradaki okulda da ihtiyaçlarını karşılama noktasında her zaman destek oluyoruz. Bütün gayretimiz, çocuklarımızın yüzünü güldürmek ve hemşehrilerimin hayatlarını kolaylaştırmak içindir” ifadelerini kullandı.

Okul müdürü ise Kocasinan Belediyesi’nin engelliler için yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Programda birbirinden renkli gösteriler sergileyen çocukların performansları göz doldurdu. Onlarla birlikte olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla samimi ve keyifli sohbetler gerçekleştirdi.