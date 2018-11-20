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Başkan Çolakbayrakdar özel öğrencileri ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören hafif zihinsel engelli öğrencileri ziyaret etti.


Başkan Çolakbayrakdar, okul ziyaretlerine Hacı Mustafa Postaağası Özel Eğitim Meslek Okuluile devam etti. Ziyarette kendisine Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk'te eşlik etti. Okul idareci ve öğretmenleri tarafından karşılanan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerin eğitim aldığı yiyecek-içecek, konaklama seyahat, el işi, mobilya, grafik tasarım ve metal atölyelerini gezdi. Hafif zihinsel engelli öğrencilerin, öğretmenlerinin fedakarlığı ve sevgisi ile hemen her işin üstesinden geldiğini gören Başkan Çolakbayrakdar, “Burada yapılan birbirinden güzel işler bizleri onurlandırdı. Tabi bunda öğretmenlerimizin fedakarlığı da takdir edilmesi gereken bir durum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle istihdam edilecek bir seviyeye ulaşıyorlar. Görünen o ki bu eğitim yuvasında sizler engel tanımıyorsunuz, engelleri kaldırıyorsunuz” şeklinde konuştu.

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