Başkan Çolakbayrakdar sabah çayını polislerle birlikte içti

Reşat Vural Karakoluna moral ziyaretinde bulunan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Karakol Amiri Mahsut Güldaş ve ekibiyle birlikte sabah çayı içti.

Karakolda tek tek polislerle tokalaşıp sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, terör saldırılarının Türk Milletini yıldıramayacağını ifade ederek, “Ülkemizin birlik ve beraberliğine yapılan terör saldırılarını bir kez daha lanetliyorum. Vatanımızı bölmek için saldıran teröristlere karşı, emniyet kuvvetlerimiz, polisimiz, askerimiz canla başla mücadele ediyor. Allah tüm güvenlik güçlerimizi her türlü beladan ve terör saldırılarından korusun. Gerek şahsım gerekse ve Kocasinan Belediyesi olarak güvenlik güçlerinin her daim yanındayız ve destekçileriyiz. Gönülden inanıyor ve biliyorum ki, ülkemizin birlik ve beraberliğine kast edenleri bertaraf edecerek terörün kendisini ve izlerini bu topraklardan sileceğiz. Allah milletimizin ve devletimizin gücünü arttırsın.” diye konuştu.

Ziyaret sırasında Başkan Çolakbayrakdar’a Başkan Yardımcıları Gökhan Doruk, Ali Bulu ve belediye birim müdürleri eşlik etti.