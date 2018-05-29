Başkan Çolakbayrakdar Sami Yangın’da

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu hafta Kocasinan’ın gözde okullarından biri olan Sami Yangın Anadolu lisesinin konuğu oldu. Başkan Çolakbayrakdar’a Kocasinan ilçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk eşlik etti.

İlk olarak 10. sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, sohbet ettiği gençlerin, mesleki seçimleri hakkında bilgiler aldı. İşini ve tercihini doğru şekilde yapan kimsenin iş bulma konusunda sıkıntı yaşamayacağını söyleyen Başkan Çolakbayrakdar daha sonra öğretmenlerle bir araya geldi. Daha güzel bir Kocasinan için yola çıktıklarını ve bunun için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin tüm ihtiyaçlarına cevap vermek adına birçok proje gerçekleştiriyoruz. Görev ve sorumluluk alanımızdaki okullarımızı da bunlardan ayrı görmüyoruz. Belediye olarak tüm okullarımıza maddi ve manevi yönden her türlü desteği vermek istiyoruz. Elbette bunun için başta öğretmenlerimizin fikirlerini alıyor ve yaptığımız istişareleri neticelendiriyoruz. Amacımız ve hedefimiz Kocasinanımızı sağlıkta, sanayi ve ticarette, tarım ve hayvancılık gibi konularda olduğu gibi eğitimde de en üst seviyeye çıkarmak. Her hafta düzenli olarak yaptığımız okul ziyaretlerimizin sonuçlarını şimdiden almaya başladık bile.” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, ziyaretin sonunda Kocasinan belediyesi tarafından gerçekleştirilen projeler sonrasında üretimine başlanan aromatik bitkilerden oluşan ve içinde kekik, ada çayı, melisa gibi ürünlerin yer aldığı hediye paketini öğretmenlere verdi.