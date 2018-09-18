Başkan Çolakbayrakdar Sokak Oyunları Şenliklerine katıldı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolkabayrakdar, Barbaros Mahallesi'ndeki Sokak Oyunları Şenliğine katıldı.

Kocasinan Belediyesi sayesinde tatillerini dolu dolu geçiren çocuklar, sokak oyunları şenlikleri ile hem eğlendi hem de unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını oynayarak keyifli vakit geçirdi. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, yine renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Çocuklara sürpriz yaparak, etkinliğe katılan Başkan Çolakbayrakdar, onların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Çocuklarla tek tek ilgilenerek, sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bütün bir yaz boyunca çocuklarımızı eğlendirmek ve yaz tatillerini değerlendirmeleri için çeşitli etkinlikler düzenledik. Onların yüzü gülsün diye hem yaz okullarıyla hem de sokak oyunlarıyla keyifli bir yaz tatili geçirmelerine katkı sağladık. Bundan sonra Kocasinan Belediyesi olarak, okullarda yapacağımız kış dönemi etkinlikleri ile çocuklarımızı eğlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi'nin etkinlikleri sayesinde unutulmaya yüz tutmuş oyunların yeniden hatırlandığını ve çocuklarını izlerken kendi çocukluklarına döndüklerini söyleyen Kayserili vatandaşlar, çocuklarının yaz tatilinde keyifli zaman geçirdiklerini ve streslerini atarak okul dönemine daha motive bir şekilde hazırlandıklarını belirtti. Öte yandan vatandaşlar, böyle güzel etkinlikler düzenlediği için Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ettiler.