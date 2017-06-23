Başkan Çolakbayrakdar, “Şu ana kadar belirli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz rutin faaliyetlere, Ramazan Bayramı dolayısıyla ek çalışmalar yaptık. Böylelikle vatandaşlarımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz” dedi.

Ramazan ayında gerçekleştirdiği; iftar programları, Ramazan etkinlikleri, ‘Askıda iftarlık’ ve hurma uygulamalarıyla dikkatleri ve takdiri üzerine toplayan Kocasinan Belediyesi, dolu dolu yaşanan Ramazan ayının ardından özlemle beklenen bayram ile ilgili de tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklar başta olmak üzere her bayram öncesi bölge sınırları içerisinde temizlik ve çevre düzenlemesi gibi konularda çalışmalar yaparak, ilçe sakinlerine sorunsuz bir bayram yaşatmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bölge sakinlerinin huzur içinde bir Ramazan Bayramı geçirmeleri için en ufak ayrıntıyı dahi düşündüklerini kaydeden Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın bayram süresini daha huzurlu, daha temiz ve daha nezih bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla Fen İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Park- Bahçeler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü birimlerimiz gereken tedbirleri aldı” diye konuştu.

“Vatandaşların daha huzurlu bir bayram geçirmeleri için Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz umuma açık sıhhi müesseselere yönelik denetimlerini artırdı. Kocasinan Belediyesi ekiplerimizce yapılan çalışmalar kapsamında cadde ve sokaklar ile yeşil alanlarda bulunan yürüyüş yolları modern süpürge araçlarımızla süpürülerek temizleniyor” diyen Başkan Çolakbayrakdar, “Bayram süresince gezi ve dinlenme amaçlı ziyaretçi akınına uğrayacak olan parklarda da genel temizlik çalışmaları devam ediyor. Ramazan Bayramı öncesinde ekiplerimiz bölgemizde bulunan bütün ibadethanelerin temizliğine de özen gösteriliyor, bu çerçevede cami ve mescitler de düzenli olarak ekiplerimiz tarafından temizleniyor” ifadelerini kullandı.

Kocasinan da bütün mezarlıkların da Ramazan Bayramına hazırlandığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, mezarlıklarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretlerini daha temiz ve daha ferah bir ortamda gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kuruyan otlar, dikenler, atılan çöp ve katı atıklar temizleniyor. Ramazan Bayramı süresince vatandaşlarımızın, vefat eden yakınlarının mezarlarını ziyaretlerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için tüm tedbirleri alıyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar, Ramazan Bayramının hayırlara vesile olmasını, şehrimize, ülkemize, tüm İslam Alemine ve insanlığa barış, huzur ve sağlık getirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.