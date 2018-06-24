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24 Haziran 2018 10:35

Başkan Çolakbayrakdar: “Sosyal alanları daha da güzelleştiriyoruz”

Kocasinan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda, bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Sosyal alanları daha da güzelleştiriyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar: “Sosyal alanları daha da güzelleştiriyoruz”

24 Haziran 2018 10:35


Kocasinan bölgesinde her gün binlerce insanın hoşça vakit geçirmek için uğradığı parkların, çocuklar için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımı sağlanırken; zararlı bakterilerin oluşumunu da mümkün olduğunca önlemeye çalışıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk kattık. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, “Sıklıkla belirttiğimiz gibi daha çevreci ve daha yeşil bir Kocasinan için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir” ifadelerini kullandı.




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