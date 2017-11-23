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23 Kasım 2017 14:41

Başkan Çolakbayrakdar: “Sosyal market yenilikçi bir hizmet modelidir”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ile birlikte ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Sosyal Market’i ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar: “Sosyal market yenilikçi bir hizmet modelidir”

23 Kasım 2017 14:41


KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Abidin Özkaya’ya Sosyal Market’i gezdiren Başkan Çolakbayrakdar, marketin işleyişi hakkında bilgiler aktardı. Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Market’in önemli bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu vurgulayarak, “Yenilikçi ve sosyal odaklı bir hizmet anlayışıyla bölge sakinlerine hizmet veriyoruz. Bunlardan biri olan marketimizle Kocasinan Bölgesinde yaşamını sürdüren ve bazı kriterlere göre belirlenen vatandaşların giyim ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İlçe sakinleri, yüklediğimiz puanlarla sosyal marketimizden ihtiyaçlarına göre istedikleri ürünleri alabiliyorlar. Devletimizin şefkat elini burada vatandaşımıza yansıtıyoruz. Burayı inşallah daha kapsamlı hale getireceğiz. Şuanda tekstil üzerine olan marketimizi, dayanıklı tüketim aletleri ve gıda gibi çeşitli ürünlerle genişleterek daha büyük hale getirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.


KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise yapılan hizmetlerin takdire değer olduğunu belirterek, “Kayserimizin yardımlaşma duygusunu yenilikçi bir modelle yansıttığınız bu markette, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi çok güzel. Bu projenin en güzel yanı ise ihtiyaç sahiplerinin doğru şekilde tespit edilip, yardımların devlet eliyle yapılıyor olması. Güven veren bu projeye sanayicilerimiz de gereken katkıyı verecek” şeklinde konuştu.


Sanayi Odası Meclis Başkanı Abidin Özkaya da Sosyal Market’in sosyal sorumluluk adına örnek teşkil ettiğini belirterek, “Kayseri’de böyle bir hizmetin olması çok güzel. Bu projeyi ilimize kazandıran başta Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bizlerde elimizden geldiğince destek olacağız” diye konuştu.


Öte yandan Sosyal Market’te alışveriş yapanlar, sosyal durumlarına göre belirleniyor ve nüfus sayılarına, gereksinimlerine göre sosyal kart veriliyor. Sosyal kartı alan vatandaşlar, kartta yüklü miktardaki para puan limiti kadar ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Giyim üzerine olan market, ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine dev bir mağazada ücretsiz alışveriş keyfi yaşatıyor.




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