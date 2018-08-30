Başkan Çolakbayrakdar: "Uğurevler daha güzel oalcak"

Çalışmaları kontrol eden Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Projemiz tamamlandığında yeni konutları, parkları ve Kocasinan’a yakışır yeni çevresi ile Uğurevler çok daha güzel olacak” dedi.

Yeni Kocasinan için büyük bir dönüşüme imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçenin daha da güzelleşmesi için kentsel dönüşümün en önemli çalışmalarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dönüşüm gerçekleştiriyoruz. Kocasinan sınırları içerisinde yenilenmesi gereken mahallelerimizi kentsel dönüşüm çalışmalarıyla yeniliyoruz. Dönüşümle yapılması gereken çevre düzenlemesi, parklar ve yeşil alanlar gibi sosyal yaşam alanlarını eş zamanlı olarak yapıyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı yavrularımızın, daha mutlu ve daha huzurlu bir şekilde yaşaması için daha modern ve daha konforlu konutlar inşa ediyoruz. Hedefimiz en hızlı şekilde kazasız, belasız projelerin inşaatını tamamlamaktır. Şimdiden bölge sakinlerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı. Başkan Çolakbayrakdar, ilçenin kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Kayseri’nin yeni yüzü olacağını ifade ederek sözlerini noktaladı.

İncelemeler sırasında mahalle sakinlerinin hal ve hatırını sormayı da ihtimal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklarla yakından ilgilenip, onlarla keyifli sohbetlere imza attı.