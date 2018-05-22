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22 Mayıs 2018 10:50

Başkan Çolakbayrakdar, “Ulaşımda Kayseri’ye Yeni Bir Soluk Kazandıracağız”

Kocasinan Belediyesi, Ziyagökalp Mahallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında Osman Kavuncu Bulvarı İle Bekir Yıldız Bulvarını birbirine bağlayacak olan alanda köhne yapıları yıkıyor.

Başkan Çolakbayrakdar, “Ulaşımda Kayseri’ye Yeni Bir Soluk Kazandıracağız”

22 Mayıs 2018 10:50

Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşüm sayesinde iki bulvarı birbirine bağlayarak, ulaşıma yeni bir soluk kazandıracaklarını vurguladı.


Ziyagökalp Mahallesi’nde 300 bin metrekare alan içerisinde kentsel dönüşüm olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Geçtiğimiz haftalarda anahtar teslim törenini gerçekleştirdiğimiz Ziyagökalp Mahallemizde, yıkım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dönüşümde önceliğimiz mülkiyet sahiplerinin rızasını almak. Bu şekilde modern şehir için gerekli olan yapıları yaparken eski köhne binaları mülkiyet sahiplerinin rızasını alarak, yıkmaya devam ediyoruz. Bir yandan da burada yaşayan hemşehrilerimizi modern evlerine kavuşturuyoruz. Mülkiyet sahiplerinin yeni evlerine taşınmasıyla birlikte buradaki imarsız evler yıkılacak. Dicle Caddesi’nin devamı olan Osman Kavuncu Bulvarı ile Bekir Yıldız Bulvarını birbirine bağlayan kısım tamamlanarak, yeni bir aks ile kesintisiz bir ulaşım sağlayacağız. Kentsel dönüşümle şehre kazandıracağımız yeni aks, ulaşımda Kayseri’ye yeni bir soluk katacak. Hemşehrilerim, en kısa zamanda buradaki değişimi ve dönüşümü görecek. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.


Yapılan hizmetlerle ilçe sakinlerinin yaşam kalitesinin daha da yükselmesini sağlayacaklarını sözlerine ekleyen Başkan Çolakbayrakdar, incelemelerinin ardından bölge esnafını da ziyaret ederek, sohbet etti.




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