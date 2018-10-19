Başkan Çolakbayrakdar, "Ürünlerimizi, ulusal ve uluslararası alanda tanıtacağız"

Kocasinan Belediyesi'nin Gömeç Mahallesi'nde düzenlediği ‘Geleneksel Gömeç Fasulyesi Tanıtım' etkinliği geniş katılımla gerçekleşti. Etkinlikte Kayserililere müjdeli haberler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kayseri'nin kendine özgü ürünlerini, ulusal ve uluslararası alanda tanıtacağız” dedi. Başkan Çolakbayrakdar, çiftçilere bir müjde daha vererek, tarımda dijital dönüşümü başlatacaklarını ve çiftçinin karını arttıracaklarını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Geleneksel Gömeç Fasulyesi Tanıtım' etkinliğine; Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, mahalle muhtarları, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, davetliler ve bölge sakinleri katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri'nin kendine özgü ürünlerinin tanıtımının önemli olduğunu belirterek, “Geleneksel bir ürünün böylesi bir etkinlikle tanıtılması için gayret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ediyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Kayseri'de belediyecilik faaliyetlerinin en iyi şekilde yapıldığına dikkat çekerek, “Her ilçenin özelliğine göre vatandaşların ekonomik anlamda kazanç sağlayacağı hizmetler üretiyoruz. Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar da ilçenin 116 mahallesine yoğun bir şekilde yatırımlar yapıyor ve ilçe sakinlerine en iyi şekilde hizmetler sunuyor. Bu nedenle Başkanımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” diye konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kayseri'nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayarak, “Yerel değerlerimize sahip çıkıp, onların tanıtılması, gelecek nesillere aktarılması, markalaşması ve ekonomiye kazandırılması hususunda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. İlçemizin yöresel değerleri olan; Gömeç Fasulyesi, Erkilet Kedi Bacağı, Cırgalan Biberi, Yamula Patlıcanı gibi ürünlerimizi tanıtmak ve ekonomik değerini arttırmak adına Kocasinan Belediyesi olarak yoğun gayret ediyoruz. İnşallah bu çabalarımız karşılık bulur ve ilçemize özgü bu yöresel ürünlerimiz, ülkemizde ve dünyada tanınan ürünler haline gelirler. Birde bu çalışmalar kültür turizminin bir parçası haline gelir ise hem vatandaşlarımızın hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlamış oluruz. Ürünlerimizi ulusal ve uluslararası alanda tanıtmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dijital Tarım alanında çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Yenilikçi ve farklı belediyecilik anlayışıyla çiftçimizin alın teri, el emeği ürünlerinin Dünya ile rekabet etmesi için tarımla ilgili dijital dönüşümü sağlayacak alt yapıyı oluşturacağız. Bunun başlangıcını yapıyoruz. Çalışmamız, Türkiye'ye hatta Dünya'ya örnek olacak. Teknoloji ile birlikte bu gelişim ve değişim Kayseri'den başlayıp, her tarafa yayılacak. Bu çalışmamızla, inşallah ülke olarak daha iyi yerlere geliriz” şeklinde konuştu.

Muhtarların, Muhtarlar Gününü kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, “İnşallah bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonrada muhtarlarımızla birlikte el ele, gönül gönüle verip, Kocasinan'ımıza hizmet üretmeye devam edeceğiz” diye sözlerini noktaladı.

Konuşmalarının ardından Başkan Çolakbayrakdar, protokolle birlikte davetlilere ve vatandaşlara Gömeç Fasulyesi ikram etti. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinlik, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı.