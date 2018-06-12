Matbaacılar Sitesi ve Yakut Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Mimarsinan Mahallesi’ne geçerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Yoğun mesaisine rağmen esnaf ve vatandaş ziyaretlerini aksatmayan Başkan Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Matbaacılar Sitesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Burada, vatandaşların isteklerini dinleyip, sorularını cevaplayan Başkan Çolakbayrakdar, yoğun ilgiyle karşılandı. Başkan Çolakbayrakdar, daha sonra Yakut Mahallesi’ne geçerek ziyaretlerine devam etti.

Teravih sonrasında da yoğun temposuna devam eden başkan Çolakbayrakdar, Yakut Mahallesi’nde ki iş yerlerini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bol bol sohbet etti. Başkan Çolakbayrakdar, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında mutlu olduğunu dile getirdi. Başkan Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlara ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunarak buradan ayrıldı.

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Milletvekili İsmail Emrah Karayel ile birlikte Mimarsinan Mahallesi’ne geçerek ziyaretlerini sürdürmeye devam etti. Mimarsinan ‘da da mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet ederek, keyifli dakikalar yaşadı. Esnaf ve vatandaşlar Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Başkan Çolakbayrakdar, havaların ısınmasıyla belediye birimlerinin çalışmasında atak yaşandığını, öte yandan da Ramazan ayı vesilesiyle mahalle ziyaretlerinde daha çok vatandaşla bir araya gelebildiklerini vurguladı. Gittikleri her mahallede vatandaşların kendilerini güler yüzle ve hayır duasıyla karşılamasının çalışma şevkini arttırdığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Vatandaşlarımızın gülen yüzleri, samimiyetleri ve hayır duaları gösteriyor ki doğru yolda ilerliyoruz. Rabbimizin sunduğu bu imkana ve vatandaşlarımızın teveccühüne layık olabilmek adına durmaksızın yola devam edeceğiz” diyerek duygu ve düşüncelerini dile getirdi.