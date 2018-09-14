Başkan Çolakbayrakdar, "Vatandaşlarımız daha güvenli yollarda seyahat edecek"

Bu kapsamda Kocasinan Belediyesi'nin Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre Mahallelerine bağlantı sağlayacak yeni yol çalışması hız kesmeden devam ediyor. Çalışmaları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Yolun tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinleri daha geniş ve daha güvenli bir yola kavuşmuş olacak” dedi.

İlçe genelinde ulaşımın kalitesini ve güvenliğini artırmak için mevcut yolları yenileyen ve yeni yollar yapan Kocasinan Belediyesi, Yavuzlar Mahallesi'nde ki yeni yol çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmaları inceleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Mahallelerimizin her birini ihtiyaçlar doğrultusunda yeniliyoruz. Yavuzlar, Gaziosman ve Yunus Emre Mahallelerinin içinden geçen Karadeniz Caddesi'nde de yeni bir yola ihtiyaç vardı. Uzunluğu bin 100 metre, genişliği ise 20 metre olan yeni yolun tamamlanmasıyla birlikte bölge sakinlerimiz daha geniş ve daha güvenli bir yola kavuşmuş olacak. Amacımız, sadece yol yapmak değil, vatandaşlarımızın daha rahat ve daha güvenli yollarda seyahat etmesini sağlamak. Yaptığımız bu yeni yol mahallelerimizin çehresini değiştireceği gibi ulaşım rahatlığı sağlayarak, ilçemizin de gelişmesine katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, "Daha ferah ve daha nezih bir Kocasinan için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.