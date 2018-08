Başkan Çolakbayrakdar, “Yaptığımız Hizmetlerle Gönül Bağı Kuruyoruz”

Bu çerçevede Kocasinan ailesine katılan yeni nefeslere ‘Gözaydın’ ziyaretinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, sosyal belediyecilik projelerine öncülük etmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Yaptığımız hizmetlerle gönüllere dokunuyoruz” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren ‘Yeni Kocasinan’ için gece gündüz demeden çalışan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan ailesine katılan yeni nefeslere ‘Hoş geldin bebek’ demeye devam ediyor. Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Erkilet Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde yaşayan ve üçüzlerin doğumuyla 4 çocuk sahibi olan Doğan ailesini ziyaret etti. Üçüz bebeklere ‘Hoş geldin’ diyen Çolakbayrakdar çifti, bebekleri kucaklarına alıp, bir süre sevdi. Çolakbayrakdar çifti, “Allah bahtlarını açık etsin, uzun ömürler versin. Vatana millete hayırlı olmalarını diliyoruz” diyerek bebek setini verdi.

Çolakbayrakdar çiftinin ikinci ziyareti ise Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden Aydoğdu ailesine oldu. Asya ve Ada’ya ‘Hoş geldin’ diyen Çolakbayrakdar çifti, ailelerin sevinçlerine ortak oldu. Çolakbayrakdar çifti, son olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın birçok etkinlikte şiirini okuduğu ve adından bahsettiği Hacı Kısır’ın evine misafir oldu. Hacı kısır ile sohbet edip, yeni doğan bebeğine hayırlı olsun temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi hizmetleriyle vatandaşların her anında yanında olduğunu vurguladı. Başkan Çolakbayrakdar, “Göreve geldiğimden itibaren yaptığımız hizmetlerle vatandaşlarla belediye arasında sıcak bir ilişki kurduk. Hizmetlerimizle ilçe sakinlerinin yüreklerine dokunarak, gönül birliği oluşturduk. Bu çerçevede projelerimizden biri olan ‘Hoş Geldin Bebek’ ile her fırsatta Kocasinan bölgesinde doğan her bebeğe ‘Gözaydın’ ziyaretinde bulunuyoruz. Bu proje ile Ailelerimizin sevinçlerine ortak olup, mutluluklarına mutluluk katmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aileler ise Çolakbayrakdar çiftinin ziyaretinden dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.