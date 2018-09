Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha’da müjdeli haberler verdi

Etkinlikte, vatandaşlara müjdeli haberler veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yıl sonuna kadar Yemliha’ya doğalgazın geleceğini ve mahallenin içerisinde yapılması gereken asfaltlama çalışmalarının tamamlanacağını vurguladı.

Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Yamula patlıcanının tanıtımı için düzenlenen etkinlik, Kızılırmak nehrinin kenarında gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliğe, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın yanı sıra Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Vali Yardımcısı M. H. Nail Anlar, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç, Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri, davetliler ile binlerce vatandaş katıldı.

Törende bir konuşma yapan Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Kocasinan’a yapılan yatırımlardan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ı tebrik ederek, teşekkür etti.

Önceki Dönem Ekonomi Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş ise geleneksel bir ürünün böylesi bir etkinlikle tanıtılması için gayret eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kayseri’nin her bir köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığına dikkat çekerek, “Bunlardan biri olan Kocasinan İlçemizdeki 48 kırsal mahallemizin her birinin, Yemliha gibi farklı özellikleri var ama Yemliha patlıcanıyla meşhur. Yamula patlıcanının güzelliği ve lezzeti tüm Türkiye’de bilinir vaziyettedir. Yamula patlıcanı, coğrafi işaretiyle birlikte Türkiye’de aranan bir lezzettir. Bu ürünün gün yüzüne çıkmasında Yemlihalı kardeşlerimin büyük emekleri var” ifadelerini kullandı.

Yemliha Mahallesi’ne yapılan yatırımlarla mahallenin çehresinin değiştiğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Diğer mahallelere olduğu gibi Yemliha Mahallesi sakinlerine de daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar kapsamında Yemliha Mahallemize çevre düzenlemesi, yeni meydan, kapalı pazar yeri ve yeni yollar kazandırdık. Ayrıca Doğalgaz şirketiyle buraya doğalgazın gelmesi için görüşmelerimizi devam ettirdik. Allah nasip ederse bu yıl içerisinde Yemliha’ya doğalgaz çalışması başlayacak ve yıl sonuna kadar doğalgaz gelecek. Kocasinan Belediyesi olarak doğalgazın gelmesiyle birlikte mahallenin içerisinde yapılması gereken asfaltlama çalışmalarını tamamlayacağız. Hemşehrilerim her şeyin en iyisine layık. Bunun için gece-gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından geleceğe daha temiz ve daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına 2 ton geri dönüşüm ürünü toplayan minik çocuklara ödülleri verildi. Daha sonra zengin bir program hazırlayan Kocasinan Belediyesi, çocuk oyunlarından folklor gösterisine, çeşitli etkinliklerden Türk Halk Müziği konserine kadar 7’den 70’e herkese hitap eden etkinlikler gerçekleştirdi. Özellikle Kocasinan Çocuk kulübü tarafından düzenlenen sokak oyunları şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Ardından Türk Halk Müziğinin ünlü isimlerinden Kürşat’ın vermiş olduğu konserle vatandaşlar gönüllerince eğlendi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen etkinlik, Kayserililerin büyük beğenisini kazandı.