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15 Mayıs 2018 11:11

Başkan Çolakbayrakdar Yemliha’daki çalışmaları inceledi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’nde yapılan yatırım ve hizmetleri yerinde inceledi.

Başkan Çolakbayrakdar Yemliha’daki çalışmaları inceledi

15 Mayıs 2018 11:11


Yemliha Mahallesi’nde yapılan yatırımları kontrol eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bölge sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kocasinan Belediyesi tarafından yenilenen pazar yerini de ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, pazar tezgahlarını tek tek dolaşarak, esnafa hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’a yapılacak her ne varsa en iyisini yapmanın gayreti içinde olduklarını söyledi.


Mahallelerde büyük bir değişim hamlesi başlattıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Mahallesi’ne yapılan yatırımlarla mahallenin çehresinin değiştiğini belirterek, “Kocasinan Belediyesi olarak her mahallemizde olduğu gibi Yemliha Mahallesi sakinlerine de daha güzel hizmetler sunabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmalar kapsamında Yemliha Mahallemize kapalı pazar yeri ve yeni yollar kazandırdık. Yenilediğimiz pazar yeri daha modern bir görünüme kavuştu. Esnafımızın, daha konforlu ve daha sağlıklı şartlarda vatandaşlarımıza hizmet vermesini sağladık. Esnafımıza ve hemşehrilerimize daha kaliteli hizmetler sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.


Mahalleye yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.




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