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16 Haziran 2017 14:06

Başkan Çolakbayrakdar, "Yeni Kocasinan için durmak yok yola devam"

Kocasinan’a yeni ve modern bir çehre kazandırmak için gece-gündüz demeden çalışan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, arazilerin projelendirilmesi ile ilgili saha çalışmasında bulunarak, yeni yapılan parklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Başkan Çolakbayrakdar,

16 Haziran 2017 14:06

Başkan Çolakbayrakdar, inceleme sonrası yaptığı değerlendirmede, “Kocasinan’a daha iyi ve daha kaliteli hizmet için gece-gündüz demeden çalışıyoruz” dedi.


Kocasinan’ı baştan aşağı dizayn ederek ‘Yeni Kocasinan’ı şekillendiren Başkan Çolakbayrakdar, Gaziosmanpaşa, Yavuzlar ve Yunusemre Mahallelerinde cadde cadde, sokak sokak gezerek, adım adım saha çalışması gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar’a incelemeler sırasında, Başkan Yardımcıları Hasan Kılıç ile Ali Bulu ve birim müdürleri eşlik etti.


Yaptığı incelemeler esnasında mahalle sakinlerinin hatırını sormayı da ihmal etmeyen Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalle sakinleri ise yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdi.


“‘Yeni Kocasinan’ı oluşturmak için bütün mahallelerimizde yenileme çalışmaları yapıyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, mahallelerde kentsel dönüşüm, kaldırım, park yapımı, yol açma, yenileme ve genişletme çalışmalarına hız vererek, hizmet atağını sürdürdüklerini vurguladı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ın en ücra köşesine kadar hizmet ulaştırmanın gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Gaziosmanpaşa, Yavuzlar ve Yunusemre Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Yunusemre mahallemiz, diğer 2 mahallenin giriş kapısı özelliği taşımaktadır. Yunusemre ile başlayıp diğer mahallelerimizde de yapılması gereken ne varsa yapıyoruz. Yavuzlar Mahallesi’nde yol çalışması devam ediyor. Mahallerimizde yapımı devam eden parkların yanı sıra yeni parkların inşaatına başlayacağız. Mahalle sakinlerimizin hak etmiş oldukları hizmetleri yerine getirebilmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerim en kısa zamanda buradaki değişimi ve dönüşümü görecek. Şimdiden yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.




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