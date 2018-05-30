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30 Mayıs 2018 16:04

Başkan Çolakbayrakdar Yeşilmahalle ve Mithatpaşa Mahallelerinde

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, iftar sonrasında Yeşilmahalle ve Mithat Paşa Mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar Yeşilmahalle ve Mithatpaşa Mahallelerinde

30 Mayıs 2018 16:04


Yoğun gündüz mesaisinin ardından akşamları da boş durmayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar bir akşamda iki mahalle ziyareti birden gerçekleştirdi. Başkan Çolakbayrakdar, Ak Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ile birlikte yaptığı ziyaretlerin ilkini Mithat Paşa Mahallesine, ikincisini ise Yeşilmahalle’ye gerçekleştirdi. Genç yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, mahallede bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hal hatır sordu. Sokakta karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Kocasinan olarak, vatandaşımızın ve esnafımızın her zaman yanındayız. Her fırsatta farklı mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinlemeye özen gösteriyoruz. Vatandaşlarımızın güler yüzü ile karşılaşmak bizleri de mutlu ediyor” şeklinde konuştu.


Esnaf ve vatandaşlar ise Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan memnun kaldıklarını söylediler ve Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini ilettiler. Sohbetlerin ardından Başkan Çolakbayrakdar, esnaf ve vatandaşlara bol ve bereketli kazançlar diledi.




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