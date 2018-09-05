Başkan Çolakbayrakdar Zabıta Haftası’nı kutladı

Kuruluş yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

3-9 Eylül Zabıta Haftası’nı kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, zabıta ekiplerinin belediyenin sahadaki görünen yüzü olduğunu vurguladı. Zabıta ekiplerinin gece-gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar; “Zabıta ekiplerimiz hizmetlerini adaletli bir şekilde yapmaktadır. Her geçen gün hizmet kalitesini artıran bir anlayış ile 7 gün 24 saat çalışan zabıtalarımız, vatandaşlarımıza daha güvenli, daha sağlıklı ve daha düzenli bir yaşam alanı oluşturmak için gayret sarf ediyorlar. Zabıta ekiplerimiz, ilçenin her yerinde görevi gereği halkla iç içedir. Belediyemiz ile vatandaşlarımız arasında bir nevi köprü vazifesi görmektedir. Bu sebeple zabıta ekiplerimize çok önem veriyoruz” diye konuştu.

Başkan Çolakbayrakdar sözlerini, “Özveriyle çalışan tüm zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftası’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diyerek noktaladı.