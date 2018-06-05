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05 Haziran 2018 12:28

Başkan Çolakbayrakdar Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallelerini ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallelerini ziyaret etti.

Başkan Çolakbayrakdar Ziyagökalp ve Yenidoğan Mahallelerini ziyaret etti

05 Haziran 2018 12:28

Başkan Çolakbayrakdar daha sonra Ihlamur Parkı’na geçerek vatandaşlarla uzun uzun sohbet etti.



İftar sonrası mahalle ziyaretlerini eksik etmeyen Başkan Çolakbayrakdar bir gecede iki mahalle ziyareti yaptı. İlk olarak Ziyagökalp Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, burada esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek, esnafların taleplerini dinleyip, sorularını cevapladı. Ayaküstü vatandaşlarla sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, “Her fırsatta farklı mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinlemeye özen gösteriyoruz” dedi. Mahalle sakinleri ve esnaflar ise Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı çalışmalardan memnun kaldıklarını belirterek Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini ilettiler.



Başkan Çolakbayrakdar, buradan Yenidoğan Mahallesi’ne geçerek ziyaretlerini sürdürmeye devam etti. Genç yaşlı herkesin ilgisiyle karşılaşan Başkan Çolakbayrakdar, mahallede bulunan iş yerlerini ziyaret ederek esnafa hal hatır sordu. Daha sonra Ihlamur Parkı’na geçerek parktaki çocuklarla ve yetişkinlerle sohbet edenBaşkan Çolakbayrakdar, vatandaşlara, yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verdi. Vatandaşlar da Kocasinan Belediyesi’nin yapmış olduğu hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.




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