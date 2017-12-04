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04 Aralık 2017 12:37

Başkan Çolakbayrakdar ziyaret ettiği fırında pide hazırladı

Her fırsatta mahalle ziyaretleri gerçekleştiren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bu seferde Hilal Mahallesi ile Yeşil Mahalle’yi ziyaret ederek, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi.

Başkan Çolakbayrakdar ziyaret ettiği fırında pide hazırladı

04 Aralık 2017 12:37

Hem esnaflarla hem de mahalle sakinleriyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, bölgede bir fırını ziyaret ederek, büyük bir ustalıkla pide hazırlayıp, fırına attı.


Hilal Mahallesini ve Yeşil Mahalle’yi ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, bölge sakinleri ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılandı. Vatandaşlarla birlikte çay içip sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, ardından ziyaret ettiği esnafların beklentilerini ve sorunlarını dinledi. Sonrasında ise mahalledeki bir fırına giden Başkan Çolakbayrakdar, büyük bir ustalıkla pideleri fırına atarak, pide pişirdi.


Vatandaşların ve esnafların ilgisinden mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Bizleri güler yüzleriyle karşılayan mahalle sakinleri ve esnaflarımızın beklentisini karşılayarak halkımıza daha kaliteli hizmeti sunmak için her zaman elimizden geleni yapıyoruz. İlçemize yapılabilecek her ne varsa en iyisini yapmanın çabası içerisindeyiz. Yapılan çalışmalarla büyük bir değişim ve dönüşüm gerçekleştiriyoruz.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, yatırımlarla Kocasinan’ın hizmet standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.




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