Başkan Çolakbayrakdar’dan anahtar teslim törenine davet

Kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde 12 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30’da Bakan Özhaseki’nin katılımıyla Ziyagökalp Mahallesi Anahtar Teslim Töreni gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, tüm Kayserilileri törene davet etti.

Başkan Çolakbayrakdar, Ziyagökalp Mahallesi kentsel dönüşüm alanına giderek, tören öncesi çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı. Mahalle sakinleriyle de sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, çocukların birlikte futbol oynama isteğini geri çevirmeyerek, oyunlarına eşlik etti.

Daha modern, daha kaliteli ve daha yaşanabilir bir Kocasinan için gece-gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Ziyagökalp Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla 12 Mayıs Cumartesi günü saat 13.30’da, ilk etapta yer alan 2 blokluk 126 daire, 10 işyerinden oluşan konutların anahtar teslim törenini gerçekleştireceğiz. Bundan sonra da yeni etapların yapımıyla devam edecek ve biten konutların da anahtar teslimlerini yapacağız. Bütün hedefimiz vatandaşlarımızın daha huzurlu ve daha mutlu olmalarını sağlamaktır. Tüm hemşehrilerimi törenimize davet ediyorum. Şimdiden Kayseri’ye hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.