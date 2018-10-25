Başkan Çolakbayrakdar'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında; “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 95'inci yıldönümünde; Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışıyla 2023 hedeflerimize bir adım daha yaklaşmış olacağız” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, Cumhuriyet Bayramı mesajında şu ifadeleri kullandı: “Türkiye Cumhuriyeti, aradan geçen 95 yılda başta demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, bilim, ulaştırma, enerji olmak üzere tüm alanlarda önemli mesafeler kat etti. Bugün gelişme, ilerleme ve muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Birlik ve beraberliğimizle dostlarımızı sevindirmeye, düşmanlarımıza da korku salmaya devam edeceğiz. Daha güzel Türkiye için birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun ilelebet devam etmesini diliyorum.

Sürekli ilerleyen, gelişen ve uluslararası alanda giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin 2023 hedeflerine bir adım daha yaklaşmış olmasının sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyetin 100.yılında Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girerek gerek Kayseri'yi gerek ise Türkiye'yi şaha kaldıracağız.

Bu vesile ile muasır medeniyetin tüm imkanlarından yararlanmamızı sağlayan Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi sonsuz minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm hemşerilerimin Cumhuriyet Bayram'ını en içten duygularla kutluyorum”.