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21 Haziran 2017 11:10

Başkan Çolakbayrakdar’dan Kadir Gecesi Mesajı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ‘Bin aydan daha hayırlı gece’ olarak nitelendirilen Kadir Gecesi dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Çolakbayrakdar’dan Kadir Gecesi Mesajı

21 Haziran 2017 11:10


Başkan Çolakbayrakdar, Kadir Gecesi mesajında şu ifadelere yer verdi: “On bir ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine yaklaşmanın hüznünü taşırken, ‘Bin aydan daha hayırlı’ olarak nitelendirilen Kadir Gecesi’ne kavuşuyor olmanın sevinç ve heyecanını yaşıyoruz. Kadir Gecesi, Kuran-ı Kerim’in övdüğü, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir. Mübarek Kadir gecesinin ölçüye sığmaz faziletlerinin bir kaynağı da bu gecede Kur-an’ın Peygamberimize niyaz olmasıdır. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu anlamlı gecenin, öncelikle ülkemizde, sonra tüm İslam Alemi ve insanlık için sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Bu vesileyle maddi ve manevi sayısız güzelliklerin tadılacağı Kadir Gecesi’ni en içten dileklerimle tebrik ediyor başta ilçe sakinlerimiz olmak üzere İslam Alemi için hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”




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