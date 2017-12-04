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04 Aralık 2017 12:38

Başkan Çolakbayrakdar’dan vatandaşa vergi teşekkürü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, vergi mükelleflerine teşekkür etmek için bir mesaj yayımladı.

Başkan Çolakbayrakdar’dan vatandaşa vergi teşekkürü

04 Aralık 2017 12:38

Başkan Çolakbayrakdar, mesajında, “Vergi ödemeleri hususunda hassasiyet gösteren duyarlı vatandaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyorum.” dedi.


Kocasinan Belediyesi olarak daha yaşanabilir bir şehir sunmak için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Belediye tarafından yapılan hizmet ve projelerde vergilerin büyük bir payı vardır. Ödenen vergiler daha kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Yatırılan her kuruş Kocasinan’ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine de teşvik edecektir. Bu sebeple vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır. Daha temiz, daha yeşil, daha modern ve daha yaşanabilir bir şehir sunmak ve yeni Kayseri’yi Kocasinan’da kurmak için aralıksız çalışıyoruz ve çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime tekrardan teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan’ı her geçen gün daha da güzelleştireceklerini sözlerine ekledi.




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