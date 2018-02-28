Başkan Çolakbayrakdar’dan ‘Vergi Haftası’ Mesajı

Mesajında, verginin kutsal olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Vergi ödemeleri hususunda hassasiyet gösteren duyarlı vatandaşlarımızın ve Vergi Dairesi çalışanlarının Vergi Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 26 Şubat -4 Mart tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Çolakbayrakdar, mesajında şu ifadelerini kullandı:

“Belediye tarafından yapılan hizmet ve projelerde vergilerin büyük bir payı vardır. Ödenen vergiler daha kaliteli ve daha iyi hizmetler olarak vatandaşlarımıza geri dönüyor. Yatırılan her kuruş Kocasinan’ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine de teşvik edecektir. Bu sebeple vergiler geleceğimizin teminatını oluşturmaktadır. Bu çerçevede her yıl kutlanan Vergi Haftası, vergi bilincinin geliştirilmesinde büyük katkısı vardır. Vergi ödeme konusunda hassasiyet gösteren tüm hemşerilerime tekrardan teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşehrilerimin ve Vergi Dairesinde çalışanlarının Vergi Haftası’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”