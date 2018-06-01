Başkan Çolakbayrakdar’dan vergisini ödeyen vatandaşlara teşekkür

Konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan vatandaşların ödemekle yükümlü olduğu, Emlak Vergisi ödemeleri 31 Mayıs tarihi itibarı ile son buldu. Belediyelerin önemli gelir kalemlerinden olan vergilerin mükelleflerden toplanabilmesi adına tüm kolaylıkları gösterdiklerini belirten Başkan Çolakbayrakdar, vatandaşlarında üzerlerine düşeni zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirdiğini söyledi.

Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşların işlerini kolaylaştırmak ve daha yaşanabilir bir şehir sunmak için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Diğer alanlarda olduğu gibi vergi ödeme konusunda da vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmak için çalışmalar yapıyoruz. E-belediye uygulamaları, internetten ödeme, posta çeki ve kredi kartıyla ödeme gibi kolaylıklar sağlıyoruz. Ödenen vergileri daha iyi kaliteli hizmetler olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Yatırılan her kuruş Kocasinan’ın, aynı zamanda ülke ekonomisinin büyümesine katkı sunmaktadır. Vergi ödeme konusunda duyarlılık gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.