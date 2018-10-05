Başkan Çolakbayrakdar'ın okul ziyaretleri sürüyor

Kocasinan'ın ve Türkiye'nin geleceği olan öğrencilerin eğitimlerine büyük önem veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nu ziyaret etti.Burada minik öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, 1. sınıf öğrencileri için yazdığı mektubu ve Kocasinan Çocuk Dergisi'nin 11. sayısını onlara kendi elleriyle verdi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk ile birlikte Mehmet Sepici 60. Yıl Cumhuriyet İlkokulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.Başkan Çolakbayrakdar burada öğrencilerin yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılandı.Öğrencilerle sıcak diyaloglar kuran Başkan Çolakbayrakdar, onlarla eğlenceli dakikalar yaşadı.İlk olarak 2. sınıf öğrencilerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra onlara Kocasinan Çocuk Dergisi'nin 11. sayısını hediye etti. Eğitim öğretime büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Çolakbayrakdar, “Öğretmenlerimizle birlikte bütün yöneticiler olarak çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamak için, onların daha güzel bir Türkiye'de büyümeleri içinyoğun bir gayret içerisindeyiz” dedi.

Daha sonra 1. sınıf öğrencilerini ziyaret eden Başkan Çolakbayrakdar,burada daminik yüreklerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Minik öğrencilerle sıcak diyaloglara imza atan Başkan Çolakbayrakdar, 1. sınıf öğrencileri için yazdığı mektubu kendi elleriyle onlara verdi.Minik öğrencilerden okuma yazmayı öğrendiklerinde mektubuokumalarını isteyen Başkan Çolakbayrakdar,“ Güçlü Türkiye'nin yapıtaşı ve geleceği olacak sizler için yazdığım bu mektubu şimdilik anne babalarınız sizin için okuyacaktır. Fakat okuma yazmayı öğrendiğinizde de sizin okumanızı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmen ve öğrencilere 2018-2019 eğitim öğretim yılının hayırlı geçmesi temennisinde bulunan Başkan Çolakbayrakdar, öğrencilere “Hepiniz inşallah hedeflerinize doğru emin adımlarla yürürsünüz” dileklerinde bulundu.