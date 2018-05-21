Memduh Büyükkılıç, "Gurur duyduk, onurlandık, Kayseri bu başarıyı hak ediyor" dedi.

Meksika’nın Cancun kentinde 10-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Kayseri’mizin gururu Milli Sporcumuz 81 kiloda dünya şampiyonluğu için ringe çıktığını belirten Başkan Büyükkılıç, Ali Doğan’ın rakibini yenerek altın madalya kazanan bu başarısı ile ülkemizi bir kez daha Türk Bayrağı’nın göklerde dalgalandırıldığını kaydetti.

Kayserili Milli sporcu Ali Doğan’ın, dünyanın bir ucunda Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çektirirken İstiklal Marşımızı okuttuğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, milli sporcu Ali Doğan’ı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.