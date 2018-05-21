Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Kayseri
  •  » Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Meksika'da Dünya Şampiyonu Olan Kayserili Sporcuyu Tebrik Etti
21 Mayıs 2018 13:58

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Meksika’da Dünya Şampiyonu olan Kayserili sporcuyu tebrik etti

Meksika’nın Cancun kentinde yapılan Muay Thai Dünya Şampiyonası final karşılaşmasında rakibini yenerek dünya şampiyonasına katılan Kayserili Milli sporcumuz Ali Doğan’ın başarısından son derece gurur duyduklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Meksika’da Dünya Şampiyonu olan Kayserili sporcuyu tebrik etti

21 Mayıs 2018 13:58

Memduh Büyükkılıç, "Gurur duyduk, onurlandık, Kayseri bu başarıyı hak ediyor" dedi.


Meksika’nın Cancun kentinde 10-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Muay Thai Dünya Şampiyonası’nda Kayseri’mizin gururu Milli Sporcumuz 81 kiloda dünya şampiyonluğu için ringe çıktığını belirten Başkan Büyükkılıç, Ali Doğan’ın rakibini yenerek altın madalya kazanan bu başarısı ile ülkemizi bir kez daha Türk Bayrağı’nın göklerde dalgalandırıldığını kaydetti.


Kayserili Milli sporcu Ali Doğan’ın, dünyanın bir ucunda Ay Yıldızlı Bayrağımızı göndere çektirirken İstiklal Marşımızı okuttuğunu ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, milli sporcu Ali Doğan’ı kutladığını ve başarılarının devamını dilediğini sözlerine ekledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç