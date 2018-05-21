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21 Mayıs 2018 14:48

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan Halkı İle sohbet etti

Melikgazi Belediye Başkanı Dr.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Mimar Sinan Halkı İle sohbet etti

21 Mayıs 2018 14:48

Memduh Büyükkılıç, Mimarsinan Fatih Mahallesinde bulunan Fatih Camii’nde teravih namazı sonrası vatandaşlar ile sohbet ederek Ramazanlarının hayırlı olmasını diledi.


BELEDİYE ÇALIŞMALARINI YERİNDE DENETLEDİ


Fatih Mahallesi ile çevresini gezerek belediye çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Fatih Mahallesi çarşı esnafı ve halk ile sohbet ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi aldı.


MELİKGAZİLİ OLMANIN FARKINI YAŞIYORLAR


Başkan Büyükkılıç ”Semtleri gezerek hem belediye çalışmalarını yakından takip ediyor hem de bölge halkı ile sohbet etme imkanı buluyorum. Mimarsinan Fatih Mahallesi adeta Belediyemizin hizmet yağmuruna tutulan bir yeridir. Son üç yıldır yapılan yatırımlar ile bu bölgeler şehirli olmanın ve büyükşehir de yaşamanın farkına vardılar. Daha doğrusu Melikgazili olmanın farkını yaşıyorlar” diye konuştu.




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