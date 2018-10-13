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Başkan Erdoğan'ı görünce gözyaşlarını tutamadılar

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı karşılarında gören bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılarında gören bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentte ilk olarak toplam yatırım bedeli 1 milyar 640 milyon TL olan 136 tesisin açılış törenine katıldı. Cumhuriyet meydanındaki törene saatler öncesine katılan binlerce kişi sabırsızlıkla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi. Erdoğan'ın platforma çıkmasıyla birlikte meydanı dolduran binlerce kişi, kendisine sevgi gösterilerinde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılarında gören bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı.

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