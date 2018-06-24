Başkan Esat Öztürk oyunu kullandı

Seydili Mahallesi Seydili İlkokulunda eşi Züleyha Öztürk ile birlikte 1067 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Esat Öztürk, seçimlerin Yahyalı’ya, Kayseri’ye, Türkiye’ye ve tüm dünya Müslümanlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk “ Seçimlerin ülke genelindehuzurlu bir şekilde geçmesi, bizleri sevindiriyor. Bugün ülkemizde demokrasi şöleni var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığımız tarafından oluşturulan ve markalaşan bir sistem. Bu sistemin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye’nin bu sistemle şahlanacağını düşünüyorum. Sandıkların açıldığı zaman gülen tarafın Cumhur İttifakı olacağından tereddütüm yok. Oy kullanan tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerin ülkemize hayırlar getireceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.