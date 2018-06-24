Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 12:52

Başkan Esat Öztürk oyunu kullandı

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

Başkan Esat Öztürk oyunu kullandı

24 Haziran 2018 12:52


Seydili Mahallesi Seydili İlkokulunda eşi Züleyha Öztürk ile birlikte 1067 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Esat Öztürk, seçimlerin Yahyalı’ya, Kayseri’ye, Türkiye’ye ve tüm dünya Müslümanlarına hayırlı olması temennisinde bulundu.


Oyunu kullandıktan sonra basına açıklamalarda bulunan Başkan Öztürk “ Seçimlerin ülke genelindehuzurlu bir şekilde geçmesi, bizleri sevindiriyor. Bugün ülkemizde demokrasi şöleni var. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurbaşkanlığımız tarafından oluşturulan ve markalaşan bir sistem. Bu sistemin ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Türkiye’nin bu sistemle şahlanacağını düşünüyorum. Sandıkların açıldığı zaman gülen tarafın Cumhur İttifakı olacağından tereddütüm yok. Oy kullanan tüm seçmenlerimize teşekkür ediyorum. Seçimlerin ülkemize hayırlar getireceğine yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç