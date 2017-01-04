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04 Ocak 2017 16:41

Başkan Gülcüoğlu’ndan rektör Güven’e ziyaret

Başkan Gülcüoğlu’ndan rektör Güven’e ziyaret

04 Ocak 2017 16:41

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Savaş Gökçe, Bünyanlı iş adamlarından Hacı Mehmet Özbek ve Ramazan Polat ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven’i makamında ziyaret etti.
Başkan Şinasi Gülcüoğlu, Erciyes Üniversitesi’nin Kayseri şehri ve ülke için önemli bir değer olduğunu belirtti. Bünyan ilçesinde yapılan çalışmalar ve projelerden de bahseden Başkan Gülcüoğlu, Erciyes Üniversitesi ile ortak çalışmaya her zaman hazır olduklarını söyledi.
Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek Başkan Şinasi Gülcüoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti ve Bünyan’a yapılmak istenen yüksekokul ile ilgili olarak inceleme yapmak üzere ilçeyi ziyaret edeceklerini ifade etti.



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