Başkan Gülsoy: “Cumhuriyet Türk milletinin azminin dünyaya ilanıdır”

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy mesajında “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95'inci yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in İlan'ının, Türk Milleti'nin istiklal ve istikbaline düşkünlüğünün en önemli kanıtı olduğunu vurgulayan Gülsoy, “Cumhuriyet; gücünü birlik ve beraberlikten alan Türk Milleti'nin azminin, inancının ve milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır. Tarih boyunca azimle ve sabırla yürüttüğü bağımsızlık mücadelesini Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandıran Yüce Milletimiz, 95 yıl önce olduğu gibi bugün de bağımsızlığından ödün vermemektedir. Egemenliğine, milli ve manevi değerlerine, kardeşliğine kast etmeye yeltenen iç ve dış düşmanlarına karşı bir ve beraber hareket etmekte, yapılan hain planları bertaraf etmektedir” ifadelerini kullandı.

Gülsoy; “Savaştan çıkmış, yokluklar içindeki bir milletin, bağımsızlığı uğruna var olma mücadelesini kazanmanın en güzel göstergesi olan Cumhuriyet, bizim vazgeçilmezimizdir. Bu vatan, en zor şartlara ve bütün imkânsızlıklara rağmen 7'den 77'ye herkesin canı pahasına verdiği mücadele sonucu bizlere emanet edilmiştir. Bizler de, Atalarımızdan aldığımız mücadeleyi sürdürerek milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmalı, geçmişte olduğu gibi yarın da devlet ve millet olarak birbirimize kenetlenmeliyiz” diye konuştu.

Gülsoy, mesajını şöyle tamamladı:

“95 yıl önce olduğu gibi yine aynı azim ve kararlılıkla Cumhuriyetimizin hedeflerini yerine getirmeye devam ediyor, daha emin ve sağlam adımlarla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize ilerliyoruz. Hedeflerimize ilerlerken daha güzel yarınlar için her birimiz elini taşın altına koymalı ve ülkenin geleceği için var gücüyle çalışmalıyız.Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere, canlarını feda ederek bu vatanı bizlere miras bırakan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle minnetle anıyor, hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramlarını tebrik ediyorum.''