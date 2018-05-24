Başkan Gülsoy, Dolar Kurundaki Artışı Değerlendirdi

Döviz kurundaki artışın piyasalara durgunluk olarak yansıdığını ifade eden Başkan Gülsoy, “Küresel piyasalarda ABD-Çin ticaret savaşlarının askıya alınmasıyla birlikte doların güçlendiğini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki seçim sürecinin de etkisiyle, ülkemizde de döviz kurunda ani bir yükseliş yaşanmaktadır. Yaşanan dalgalanmalar haliyle piyasalara da durgunluk olarak yansımaktadır. Ticari hayatta da elbette bir durgunluk hissedilmektedir” diye konuştu.

Gülsoy sözlerine şöyle devam etti:

“Bununla birlikte kurdaki dalgalanmalar tabii ki maliyetleri de etkilemektedir. Ticaret erbabımız ve üreticimiz bir gemi kaptanı gibi düşünecekler kendilerini. Usta kaptanlar ani dümen kırmaz. Maliyet artışlarını hemen ve misliyle müşteriye yansıtmak, aceleci davranmak da anlamlı değildir. Döviz kurundaki bu artış ve oynaklıktan dolayı hemen üretimi, istihdamı kısmak, fiyatları artırmak işleri daha da çıkmaza sokar. Bu durumda, üretimi daha verimli hale getirmeye yönelik tedbirler almamız, bunun için gayret sarf etmemiz daha doğru olacaktır. Artık iş dünyasında çift haneli yüksek kar oranları yok. Tek haneli kar oranları gerçeğiyle, yeni pazarlar, yeni üretimler ile yeni iş alanları için çaba göstermeliyiz. Daha çok çalışarak, üreterek ve satarak, dışa bağımlılığı bitirip, yerli ve milli üretimi hedeflemeliyiz. ”

“Serinkanlı Olacağız”

Önümüzdeki seçim süreci dâhilinde döviz kurunun dalgalı bir seyir izlediğini ve seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte dalgalı seyrin bitip, piyasaların canlanmasını beklediklerini belirten Gülsoy, “Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte piyasaların biraz daha canlanmasını bekliyoruz. Yine seçim sürecinden sonra piyasaya sıcak para akışı olması gibi bir beklentimiz var. Sürekli dalgalanma diye bir şey yoktur. Bu dalgalanmaların yukarıya doğru daha da ivme kazanmasını beklemiyoruz. Ayrıca, bu tür dönemler gözle görülmeyen, gereksiz maliyetlerin ortaya çıkmasını ve buna yönelik tedbirler alınmasını da sağlar ki; böyle de bir hikmeti vardır. Bu dalgalanmaların pozitif etkisinden de faydalanmalıyız. Bu dalgalanmalar bize istikrar ve güvenin önem ve hikmetini bir kez daha göstermiştir” ifadelerini kullandı.