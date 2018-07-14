Başkan Gülsoy, bir kısım insanların para kazanması adına ‘fuar’ diye düzenlediklerinin Kayseri’ye, esnafa, tüketiciye, insana bir faydasının olmadığını gördüklerini vurgulayarak; “Bizim yerel esnafımıza zarar veren, insanlarımızı ve tüketicilerimizi hijyenik ve sağlıklı bir ortamda sunum yapılmadan satılan ürünleri ‘fuar’ adı altında panayır gibi gözüken bu tür etkinliklerin yapılmasına sıcak bakmıyoruz. Biliyorsunuz 14 Nisan’da bir seçim yaptık. Seçim çalışması içerisinde gezdiğimizde esnafımızdan, iş adamlarımızdan hep şikayetler aldık. Aldığımız şikayetlerden en önemlisi ve birinci olan ise ‘yöresel fuarlar’ adı altında yapılan bu panayırın yapılmaması. Bu da sağlıklı ve hijyenik ortamda ürün satılmadığını, açıkta satıldığını, bize zarar verdiklerini Kayseri’nin esnaf ve ticaret adamlarının bu işten zarar gördüklerini söylediler. Bunları araştırdığımızda da esnaflarımızın hiçbiri de memnun değildi. Bir kısım insanların para kazanması adına ‘fuar’ diye düzenlediklerinin bizim Kayserimize, esnafımıza, tüketicimize, insanımıza bir faydasının olmadığını gördük. Onun için de kapatılması ve tekrar yapılmaması için gerekli işlemleri biz de başlattık” dedi.

“Yapılmaması için girişimlerimize devam edeceğiz”

Yapılacak olan bu tür fuarların yapılmaması için girişimlere devam edeceklerinin altını çizen Gülsoy konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Burada çoğu esnafımız ‘bizden alıp satıyor’ diyor, bazı esnafımız açık satıldığını ve hijyenik olmadığını söylüyor. Bir kısım insanlarımızın sadece kar amaçlı yapılan bir şey olduğunu söylüyorlar. Fuarların bir tek mantığı olur. Fuar; eğer bir şehirde fuar yapılıyorsa bu şehrin ekonomisine, ziyaretçi sayısına katkısı olmalı. Fuarın anlamı budur. Nihai tüketici ile buradaki üreticinin veya imalatçının veya herhangi bir ürün tanıtımı için yapılan işlere ‘fuar’ denir. Bunun fuarcılıkla hiçbir alakası ve ilişkisi yok. Bu fuarlarda bizim kendi yöremizde olan ürünlerin satılması ve pazarlanması mümkün değil. Dışarıdan bir ziyaretçi gelmiyor, ekonomimize herhangi katkısı olan bir şey değil. Onun için bu fuarlara sıcak bakmıyoruz, yapılmaması için de girişimlerimiz var. Esnafımızın şikayet ettiği, işadamımızın şikayet ettiği, şehrimize bir katkısı olmayan bu tür etkinliklerin de yapılmaması taraftarıyız. Hem insanlarımız zarar görmesin, hem tüketicilerimiz daha sağlıklı bir ortamda alışveriş etsinler diye düşünüyoruz. Bundan sonra yapılacak fuarların yapılmaması hususunda girişimlerimize devam edeceğiz.”