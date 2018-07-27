’Kadınlar Çarşısı’ olarak bilinen Kazancılar Çarşısı’nda bulunan ve 2003 yılında KTO tarafından kahraman Türk kadınını simgeleyen heykel geçtiğimiz günlerde kaldırılmıştı. Heykelin neden kaldırıldığına dair açıklamalarda bulunan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, kendilerine çarşıda bulunan esnaflar tarafından şikayet ulaştığını, heykeltraşlar ve belediye ekiplerinin incelemesi sonucu güvenliği tehlikeye attığı ve tamiratının mümkün olmadığının belirlendiğini söyledi. Yaz mevsiminde olunması ve gurbetçilerin de şehirde yoğun şekilde olmasından dolayı tehlike arz eden heykeli yerine yenisi yapılmak suretiyle kaldırıldığını belirten Başkan Gülsoy; "Kadınlar Çarşısı olarak bilinen kalenin oradan uzun çarşıya giden yerde Türk anasının, Türk kadınının sembolü olan, Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden, hayatı idame ettirmek için geçmişte bir çarşı kurulup çeyizinden çıkarıp satılanları cephaneye götüren annelerimizin bir heykeli vardı. Oradaki heykelin son zamanlarda yapılan maddelerinden dolayı çürümüş olduğu tespit edilmiş, arkasından da oradaki esnaf arkadaşlarımız bize önce telefonla şikayetleri ve sonra imza toplayarak bunun can güvenliğini tehdit ettiğine yönelik şikayette bulundular. Biz de oraya heykeltraş bir arkadaşımızı gönderdik ’tamiratı mümkün müdür, bir bakın’ diye. Onların verdiği rapor doğrultusunda da tamiri mümkün olmadığı, aynı zamanda güvenlik riski oluşturduğunu söylediler. Bunu sadece bir heykeltraş değil belediyedeki arkadaşlarımız da gitti. Onun haricinde başka bir heykeltraşın da görüşünü aldık, tamirinin mümkün olmadığını, risk teşkil ettiğini söylediler. Biz de esnaflarımızın isteği doğrultusunda belediyeye müracaatta bulunup buranın yeniden yapılması için kaldırılmasını söyledik. Şuanda biliyorsunuz yaz günü, orası müthiş bir şekilde gurbetçi sezonundan dolayı kalabalık oluyor. Bayrağın tutulduğu direğin de kırılmış olmasından kaynaklı, hatta birkaç kişinin yaralanmasından dolayı esnafımızın talebi doğrultusunda söyledik. Oraya onun daha iyisi yapılacaktır. Çünkü o heykel, nihayetinde bizim ’Kadınlar Çarşısı’ olarak nitelendirdiğimiz Kapalı Çarşı bizim için tarihi dokusu olan, Türk anasının bir sembolü, Kurtuluş Mücadelesi’nin sembolü olan bir heykelin oradan kalkması söz konusu değil. Sadece tehlike arz ettiği için esnafımızın isteği doğrultusunda kaldırıldı. Oraya yeniden en kısa zaman içerisinde yenisi yapılacak inşallah. Şuan teklifleri alıyoruz, mesela 6 Temmuz’da bir arkadaşımızdan aldığımız teklif var. Biz o zamandan beri çalışmalarımızı yapıyoruz ama bilgi kirliliği olmasın diye açıklama yapma hissi duyduk. İnşallah en kısa zamanda teklifleri değerlendirip oraya daha güzel bir Türk anası sembolü olan bir heykel yapacağız" ifadelerini kullandı.

"En kısa sürede daha iyisini yapacağız"

Tekliflerin alınmaya devam ettiğini ve daha sonra gelen tekliflerin değerlendirilerek en uygun olarak seçilen heykelin yerine en kısa süre içerisinde yapılacağını sözlerine ekleyen Başkan Gülsoy; "Şuanda 1-2 tane teklif geldi, birkaç arkadaşımızdan da teklif istedik. Onlar da geldikten sonra belediyemiz ile oturup hangisi uygun olursa değerlendirip en kısa zaman içerisinde yapacağız" diye konuştu.