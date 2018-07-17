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17 Temmuz 2018 15:45

Başkan Gülsoy, İSO İkinci 500 Listesindeki Kayseri Firmalarını kutladı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırması sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Başkan Gülsoy, İSO İkinci 500 Listesindeki Kayseri Firmalarını kutladı

17 Temmuz 2018 15:45


Gülsoy, İstanbul Sanayi Odası İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde şehrimizi14 Kayseri firmasının temsil ettiğini belirterek, “İSO ilk 500 listesinde de 18 Kayseri firması yer almıştı. 2023 hedeflerine adıma adım yaklaşırken, önümüzdeki yıllarda daha fazla sayıda Kayseri firmasının listeye ismini yazdıracağına inanıyorum” dedi.


Listede yer alan tüm firmaları tebrik eden Gülsoy; ISO 500 listesinde bulunan KTO üyesi Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.,Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş. - Kayserifirmalarını da kutlayarak başarılarının devamını diledi.


Gülsoy “Üretim, satış, karlılık, ihracat gibi kıstaslar ile belirlenen firmalar arasında Kayserili firmaların da yer alması şehrin ekonomisinde ki gelişmenin göstergesidir. Ülke olarak büyümenin ve gelişmenin yolu üretmekten, ürettiğini dünyaya tanıtmak ve pazarlamaktan geçiyor. Ürettikçe daha çok büyüyeceğiz. Bu kapsamda, listede yer alan tüm firmalarımızı ve çalışanlarını; şehrimizin ekonomisine, üretim ve ihracatına sağladıkları katkılarından dolayı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.




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