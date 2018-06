Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ise azaptan kurtuluş olarak bilinen Ramazan Ayı’nın sonuna yaklaşıldığını belirten Başkan Gülsoy, “Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının had safhaya ulaştığı on bir Ayın Sultanı olan Ramazan Ayı’nın son günlerine yaklaşırken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne kavuşmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayını, on bir ayın sultanı kılan Rabbimiz; Kadir gecesini de Ramazan’ın kalbi ve kıymetlisi kılmıştır. Bütün duaların kabul olacağı böyle mübarek bir günde, ülkemiz, milletimiz ve şehrimiz için de en hayırlısı neyse onu niyaz ediyoruz” diye konuştu.

Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

“Dini hayatımızda önemli bir yere sahip olan Kadir Gecesinin değeri; insanlığa rehber olarak gönderilen Kuran’ı Kerim’in o gecede yeryüzü ve beşerle buluşmaya başlamasından kaynaklanmaktadır. Geçmiş günahlarımızdan arınma, geleceğimizin takdirini hayra bağlama gecesi olan Kadir Gecesi; kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyalarımızın aydınlanması ve manevi huzurumuzun artması için eşsiz bir imkân sunmaktadır. Rabbim imkânları değerlendirenlerden eylesin, her ayı Ramazan ayı, her günü Kadir gecesi gibi yaşamayı nasip etsin. Bu vesile ile üyelerimizin, hemşerilerimizin ve bütün İslâm âleminin mübarek Kadir Gecelerini tebrik ediyor ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum.”