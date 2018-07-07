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07 Temmuz 2018 14:53

Başkan Gülsoy: “Kayserispor şehrimiz için önemli bir değer”

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve yönetim kurulu üyeleri, Kayserispor’un yeni Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ve ekibini ziyaret etti.

Başkan Gülsoy: “Kayserispor şehrimiz için önemli bir değer”

07 Temmuz 2018 14:53


Kayserispor Kulübünde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Gülsoy, Sağlam’a yeni görevinde başarılar dileyerek "Şehrimizin güzide takımı, bir markası olan Kayserispor, şehrimiz için çok önemli bir değer. Sadece teknik ekibin, sizlerin değil tüm şehir olarak takımımıza bizlerin de sahip çıkması gerekir. Kayseri Ticaret Odası olarak takımımızın daima yanında olduğumuzu belirtmek isterim. Dünyada en büyük reklamlar spor aracılığıyla yapılıyor. Sezonla birlikte şehrimize gelecek ziyaretçi sayısı da artacak ve bu durum ilimizin adının daha fazla duyulmasına ve şehrimizin ekonomisine katkı sağlayacak, Kayseri’nin marka değerini olumlu manada etkileyecektir. Sizin de katkılarınızla takımımızın bu sene daha başarılı olacağına ve çok daha güzel yerlere geleceğine canı gönülden inanıyor, sizlere bir kez daha başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Sağlam ”Sizlerin bize ve takımımıza göstermiş olduğunuz ilgi ve sıcaklık bizler için çok kıymetli. Başarı için sadece çalışmak değil ayrıca destek görebilmek de gerekiyor. Sizlerin göstermiş olduğu yakın ilgi alaka ile motive oluyoruz. Kayseri bu anlamda sağ olsun bizi yalnız bırakmıyor. Değerli Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy ve ekibine de bu manada yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ile devam etti.




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