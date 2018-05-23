Müreffeh bir toplum haline gelmenin ön şartının nitelikli istihdamı artırmak ve işsizliği azaltmak olduğunu belirten Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İş dünyası olarak, yatırım yapmak, iş hacmini artırmak, ihracatı artırmak ve daha fazla insanımıza iş imkânı sunabilmek gayretindeyiz. Milli gelirimiz artsın, daha çok üretelim, daha çok satalım ve hep birlikte daha çok kazanalım istiyoruz. Güzel şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine daha fazla katkı sunmak için yapmamız gereken en önemli şeylerden biri nitelikli elaman yetiştirmek ve istihdam etmektir. Bu konuda üzerimize düşen görevlerin bilincinde olup, bu bilinci çocuklarımıza ve gençlerimize de aktarmalıyız.

Gençlerimiz iş beğenmemezlik yapmamalı. İş hayatına bir yerden başlamalı ki, basamaklardan çıkabilsin. Bu noktada, gençlerimize sabır ve azimle çalışmalarını tavsiye ediyorum. Ayrıca gençlerimiz illa kamu kapısına tabi olmamalı. Kendi işini kuran, çalışan, üreten ve istihdama katkıda bulunan girişimci gençler istiyoruz. Geleceğimizi, üreten ve ihraç eden gençler kurtaracak. Gençlerimizin üretimde, ticarette ve ihracatta eskilerin deyimiyle ‘mıh gibi, çivi gibi sağlam’ olması lazım.”

Açıklamasında ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2017 yılında başlatılan istihdam seferberliğine de değinen Gülsoy, “Milli İstihdam Seferberliğine şehrimiz ve üyelerimizin desteğiyle 20 bin yeni istihdamla katkı sağlanmış olup, Kayserimiz ülke genelinde rekor kırmıştır. Seferberliğin ikinci fazında da çeşitli teşvikler yer almaktadır. Bu yeni teşvikler özellikle kadınlar, gençler ve engellilere yönelik birçok yeni düzenlemeyi içeriyor. Yeni dönemdeki teşvikler; imalat ve bilişim sektörü teşvikleri, esnaflarımız için ‘ Bir senden, bir benden’ teşviki ve iş başı eğitim programı ile mevcut teşviklerim devamı niteliği taşımaktadır. Biz de üyelerimizi ve girişimcileri bu devlet teşvikleri ile ilgili bilgilendiriyor, yeni iş alanlarının oluşturulması için çalışmalarımıza buna göre yön veriyoruz. Kayseri Ticaret Odası olarak, üyelerimizin de desteğiyle ilkinde olduğu gibi ikincisinde de İstihdam Seferberliğini var gücümüzle destekleyeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Gülsoy sözlerini şöyle tamamladı:

“‘Rızkın onda dokuzu ticarettedir’ buyuran Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) yolundan gidenler olarak bizler bir yandan rızkımızı ticarette ararken bir yandan da istihdama katkıda bulunarak başkalarının da rızkını bulmasına vesile olmak gayretindeyiz. Şaha kalkmış bir at üzerindeki cengâver misali bizler de üretimi, ticareti şahlandırmak için, ülkemiz ve Kayserimiz için koşturacağız.

Bu vesileyle, daha verimli, daha üretken ve daha çok katma değer oluşturabildiğimiz bir ekonomi temennisiyle tüm işverenlerimizin ve çalışan kardeşlerimizin İstihdam Haftasını kutluyorum. ”