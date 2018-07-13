Başkan Gülsoy’dan 15 Temmuz Hain Darbe Girişiminin Yıldönümü Mesajı

Gülsoy, “15 Temmuz 2016 günü, bir dönemin acı, ancak şanlı bir hatırası olarak Türk Demokrasi Tarihine kazınacak bir demokrasi zaferinin kazanıldığı, kararlılık direniş ve diriliş gecesidir. Türk Milleti; imanıyla, inancıyla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde tek yürek olarak sokaklara dökülmüş, canı pahasına mücadelesini sürdürerek vatanın bölünmez bütünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir” dedi.

Milletin demokrasiden yana olan tavrını güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu vurgulayan Gülsoy, “Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türk Halkının üstün cesareti sayesinde hain darbe girişimi engellenmiştir. Tarihte her zaman önemli bir konuma ve itibara sahip olan milletimiz halkın iradesi üzerinde başka bir güç olmadığını ispatlamıştır. Devletimizin tüm kurumları, güvenlik güçleri ve asil milletimizin dua ve destekleriyle; geçmişte olduğu gibi bundan sonrada ülkemizin bekâsına, birliğine, huzuruna ve geleceğine kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleden asla taviz verilmeyecektir.” diye konuştu.

“Demokrasimize kast eden, birlik ve beraberliğimizi yok etmek isteyen, büyük ve kutlu yürüyüşümüzü engellemek isteyen hainlere karşı dimdik ayakta duran ve bu uğurda şahadete eren kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi minnetle anıyorum. Yüce Allah bir daha milletimize böyle günler göstermesin. Rabbim, kâinatın sonuna kadar Türkiye Cumhuriyet’ini tam bağımsız olarak payidar etsin, devletimize zeval vermesin” ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy mesajında ayrıca, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Kayseri Cumhuriyet meydanında yapılacak yıldönümü etkinliklerinde Kayseri Ticaret Odası’nın da yer alacağını belirterek, “Hain darbe girişiminin akşamında olduğu gibi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün yıldönümünde de demokrasimize sahip çıkmak için meydanlarda olacağız. Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası ile kuracağımız çadırda halkımıza ikramlarda bulunacak ve hep birlikte demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.