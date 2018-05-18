Başkan Gülsoy’dan 19 Mayıs Mesajı

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkarak milli mücadeleyi başlatmasının 99. yıldönümünün onur ve gururunu yaşıyoruz” diyen Gülsoy, mesajında şu ifadelere yer verdi

Türk Milletinin kurtuluş mücadelesinin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919’un, zafere giden yolda ülkemiz ve milletimiz adına atılan en önemli adım olduğunu vurgulayan Gülsoy; “Kendi tarihini, kültürünü bilen, milli benliğine sahip çıkan ve değerlerini yeni nesillere aktarabilen milletler, ilelebet yaşarlar. Bu imanla yola çıkan ve Samsun’da bağımsızlık meşalesini yakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, fedakâr Türk milleti ile birlikte başlatılan bu kutlu yürüyüşü, zaferle taçlandırmıştır” dedi.

Gülsoy, mesajını şöyle sürdürdü:

“Esarete boyun eğmeyen asil milletimizin kadın-erkek, genç-yaşlı demeden canları pahasına verdiği onurlu mücadele zaferle sonuçlanmış, ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile bugünkü güçlü Türkiye’nin temelleri atılmıştır. Türkiye Cumhuriyetini geleceğimizin teminatı gençlere emanet eden Atatürk, böylelikle Türk gençliğine olan sonsuz güvenini vurgulamıştır.Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk`ün vatanımızın bölünmez bütünlüğünün, birlik ve beraberliğinin inşası yolunda başlattığı kurtuluş mücadelesinin simgesi olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu uğurda can veren aziz şehitlerimize Cenab-ı Hakk’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi de minnet ve saygı ile anıyorum.”