Başkan Gülsoy'dan Ahilik Haftası Mesajı

Ahilik kültürünün; saygı, dürüstlük ve adaleti esas alan bir anlayış ile dayanışma ruhunu ekonomiye yansıttığını vurgulayan Gülsoy, ‘‘Temelinde insanı esas alan fakat tek başına bireye değil toplumsal olana yönelen; birliğin ve toplumsal huzurun sağlanmasına öncülük eden Ahilik, Türk milletinin özünü yansıtan en önemli değerlerinden biri olup yüz yıllar öncesinde ihtiyacımız olan gerçekleri gözler önüne sermiştir. Ahilikte ben değil ‘biz' denmesi tembihlenmektedir. Bizler; bir esnafın tek başına sadece kendi menfaatlerini değil, aynı zamanda hem diğer bir esnafın hem de tüketicinin hakkını gözetmesi gerektiğini, bu doğrultuda en büyük kılavuzun vicdan olduğunu ortaya koyan ahilik kültürü ile büyüdük. Birbirimize sıkıca kenetlenmeyi, birlik beraberlik içinde ilerlemeyi ortak değerlerimize borçluyuz. Değerlerimizin daha da güçlü kılınması adına Ahilik kültürünün yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması hususunda bizlere büyük görevler düşüyor” dedi.

Ticaretin kalbinin attığı yer olarak tabir edilen Kayseri'nin, Ahilik değerlerinden beslenen önemli şehirler arasında olduğunu söyleyen Gülsoy; “ ‘Müşteri velinimetimizdir' olgusunu en iyi uygulayan şehirlerden biri olarak, Ahilerimizin tembihlediği gibi her zaman “biz” demekteyiz. Sadece kendi menfaatlerimizi gözeterek ticaret yapmak, yetiştiğimiz kültüre büyük haksızlıktır. Bu nedenle biz büyüklerimizden ne gördüysek ticarette bunu uyguladık. Atalarımız bize, ticaretin sadece almak satmaktan ibaret olmadığını, bunun yanında sevgi, saygı, vefakârlığın da ticaretle iç içe olduğunu, eğer bunlar varsa esas kazancın o zaman sağlandığını söylediler. Biz de daima kazanan olmak adına, bizi biz yapan değerleri yitirmemek için çabalıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ahi Evran Veli'nin ticaret ahlakına, dayanışma ve paylaşmaya dayanan ilkelerinin, geleceğe yol gösterdiğini belirten Gülsoy mesajında şu şekilde devam etti:

“Güzel ahlakı, iyiliği, sevgiyi, başkalarının hakkına saygıyı, adil ve eşit olmayı öğütleyen Ahilik Kültürü; geçmişten günümüze uzanan, gelecekte de yaşatılması gereken önemli bir yaşam felsefesidir. Esnaf ve sanatkârlara doğruluktan, dürüstlükten yana olmayı, cesur ve cömert davranmayı tembihleyen Ahilik; ‘eline, beline, diline hâkim ol, harama bakma, doğru, sabırlı, dayanıklı ol, yalan söyleme, kimseyi kandırma, kanaatkâr ol, dünya malına tamah etme, yanlış ölçme, eksik tartma, alnın, kalbin ve kapın daima açık olsun ve kendin muhtaç iken bile başkalarına ikram edecek kadar cömert ol' diyen dizeleriyle daima yol gösteren olmuştur. Rabbim bu duayı yaşayan ve yaşatanlardan olmayı, üretirken faydalı kılmayı nasip etsin, bizleri doğruluktan, dürüstlükten ayırmasın. Bu duygu ve düşünceler ile el emeği, alın teriyle ticari hayata dokunan tüm kardeşlerimin Ahilik Haftası'nı kutluyor, herkese hayırlı bereketli helalkazançlar diliyorum'' ifadelerini kullandı.