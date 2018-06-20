Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2018 09:40

Başkan Gülsoy’dan Aidat Borçlarının Yapılandırılması Çağrısı

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, 7143 sayılı Kanun kapsamına giren Oda aidatlarının yeniden yapılandırılmasında son tarihin 31 Temmuz 2018 olduğunu belirtti.

Başkan Gülsoy’dan Aidat Borçlarının Yapılandırılması Çağrısı

20 Haziran 2018 09:40

Gülsoy, “Bu kanun kapsamında borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen üyelerimizin, belirtilen tarihe kadar dilekçe ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir” dedi.


Gülsoy, ilgili yasa ile 31 Mart 2018 tarihinden önceki borçlar için gecikme zamlarına ilişkin af ve taksitler halinde ödeme imkânı getirildiğini, bu düzenlemenin üyeler için önemli bir fırsat olduğunu ve üyelerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.


Kanun kapsamındaki borçların yapılandırılmasına ilişkin detaylı bilgilere KTO web sitesinden ( http://www.kayserito.org.tr/7143-sayili-af-kanunu%E2%80%99nun-odayla-ilgili-hukumleri_haber_4297_26.html ) ulaşabileceklerini belirten Gülsoy, “Üyelerimiz, geçmiş dönem borçlarını Odamız veznesinde dilekçe doldurarak yapılandırmaya gidecek böylece gecikme zamları affedilecek olup kalan geçmiş borcunu da peşin ya da kredi kartına 6 taksitle ödeme yapabilecek. Üyelerimiz ayrıca aşağıda belirtilen banka iban numaralarına da ödeme yapabilir. Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde firma adı ve paranın hangi işlem için yatırılacağı belirtilmelidir” ifadelerini kullandı.


Başkan Gülsoy yayımladığı mesajında; 5174 sayılı kanun gereğince tahsil edilmekte olan yıllık aidat ile munzam aidatların 1. taksit son ödeme tarihinin 30 Haziran olduğunu da hatırlattı.


Ödeme Yapılabilecek Bankalar


BANKA HESAP NUMARALARIMIZ :


Hesap Adı : Kayseri Ticaret Odası


Banka : Halk Bankası A.Ş. Kayseri Ticari Şubesi


İBAN : TR10 0001 2009 4870 0022 0000 02


Hesap Adı : Kayseri Ticaret Odası


Banka : Türkiye İş Bankası A.Ş. Erciyes Ticari Şubesi


İBAN : TR84 0006 4000 0015 3170 0001 08


Hesap Adı : Kayseri Ticaret Odası


Banka : Garanti Bankası A.Ş. Organize Sanayi Şubesi


İBAN : TR81 0006 2001 6130 0006 2969 74


Hesap Adı : Kayseri Ticaret Odası


Banka : Vakıflar Bankası A.O. Kayseri Kocasinan Şubesi


İBAN : TR78 0001 5001 5800 7298 6585 84




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KAYSERİ HABERLERİ
KAYSERİ HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç