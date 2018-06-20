Başkan Gülsoy’dan Aidat Borçlarının Yapılandırılması Çağrısı

Gülsoy, “Bu kanun kapsamında borç yapılandırmasından yararlanmak isteyen üyelerimizin, belirtilen tarihe kadar dilekçe ile Odamıza başvurmaları gerekmektedir” dedi.

Gülsoy, ilgili yasa ile 31 Mart 2018 tarihinden önceki borçlar için gecikme zamlarına ilişkin af ve taksitler halinde ödeme imkânı getirildiğini, bu düzenlemenin üyeler için önemli bir fırsat olduğunu ve üyelerin bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kanun kapsamındaki borçların yapılandırılmasına ilişkin detaylı bilgilere KTO web sitesinden ( http://www.kayserito.org.tr/7143-sayili-af-kanunu%E2%80%99nun-odayla-ilgili-hukumleri_haber_4297_26.html ) ulaşabileceklerini belirten Gülsoy, “Üyelerimiz, geçmiş dönem borçlarını Odamız veznesinde dilekçe doldurarak yapılandırmaya gidecek böylece gecikme zamları affedilecek olup kalan geçmiş borcunu da peşin ya da kredi kartına 6 taksitle ödeme yapabilecek. Üyelerimiz ayrıca aşağıda belirtilen banka iban numaralarına da ödeme yapabilir. Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde firma adı ve paranın hangi işlem için yatırılacağı belirtilmelidir” ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy yayımladığı mesajında; 5174 sayılı kanun gereğince tahsil edilmekte olan yıllık aidat ile munzam aidatların 1. taksit son ödeme tarihinin 30 Haziran olduğunu da hatırlattı.

Ödeme Yapılabilecek Bankalar

BANKA HESAP NUMARALARIMIZ :

Hesap Adı : Kayseri Ticaret Odası

Banka : Halk Bankası A.Ş. Kayseri Ticari Şubesi

İBAN : TR10 0001 2009 4870 0022 0000 02

Hesap Adı : Kayseri Ticaret Odası

Banka : Türkiye İş Bankası A.Ş. Erciyes Ticari Şubesi

İBAN : TR84 0006 4000 0015 3170 0001 08

Hesap Adı : Kayseri Ticaret Odası

Banka : Garanti Bankası A.Ş. Organize Sanayi Şubesi

İBAN : TR81 0006 2001 6130 0006 2969 74

Hesap Adı : Kayseri Ticaret Odası

Banka : Vakıflar Bankası A.O. Kayseri Kocasinan Şubesi

İBAN : TR78 0001 5001 5800 7298 6585 84