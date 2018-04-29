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29 Nisan 2018 15:49

Başkan Gülsoy’dan Berat Kandili Mesajı

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Gülsoy’dan Berat Kandili Mesajı

29 Nisan 2018 15:49


Mesajında Berat Kandilinin; af, merhamet ve mağfiret gecesi olduğunu ifade eden Gülsoy, “Berat Kandili; gönüllerimizi tövbe ve istiğfar ile arındıracağımız özel bir gecedir” dedi.


Gülsoy, “Berat kandili, Allah’ın rahmet, lütuf ve mağfiretiyle tecelli ederek, kullarına bağışlanma, kapılarını ardına kadar araladığı; müminlerin dualarına icabet ettiği, günahlarını affettiği, yapılan ibadetleri normal zamanlardan kat kat fazla mükâfatlandırdığı bir zaman dilimidir. Bu özel gecede tövbe edelim. İşlenmemiş günahlar için Allah’a sığınalım. Bütün Müslümanlar ve tüm insanlık âlemi için dualar edip, Allah’tan hayır niyaz edelim” ifadelerini kullandı.


Başkan Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:


“Bu duygu ve düşüncelerle üyelerimiz başta olmak üzere tüm Kayserili hemşerilerimizin, Türk ve İslam âleminin mübarek Berat Kandilini kutluyor, bu gecenin, ülkemizin, İslâm âleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”




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