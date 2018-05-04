Başkan Gülsoy’dan ‘Hıdırellez’ Mesajı

Başkan Gülsoy, mesajında; Kültürleri oluşturan önemli unsurların başında örf, adet ve inançların geldiğini hatırlatarak “Yüzlerce yıldır zengin kültür birikimi ve değerlerine sahip Türk milleti olarak, geleneklerimize uygun şekilde; dil, din ve ırk ayrımı gözetmeksizin farklı kültürlerin bir arada kutladığımız Hıdırellez, geçmişle geleceğimiz arasında köprü vazifesi gören ve gelecek nesillere aktarılarak yaşatılması gereken en önemli miraslarımızdan birisidir.” ifadelerini kullandı.

Gülsoy mesajını şöyle sürdürdü:

“Güzel günlerin müjdecisi olarak kabul edilenHıdırellez gününün kardeşlik duygularıyla, birlik ve beraberlik içerisinde kutlanmasını temenni ediyor, hemşerilerime sağlık, mutluluk, huzur, kazanç ve bereket getirmesini diliyorum.”