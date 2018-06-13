Başkan Gülsoy’dan Ramazan Bayramı Mesajı

Başkan Gülsoy mesajında, Ramazan Bayramının Oda üyelerine ve ilimize hayırlar getirmesini diledi.

Rahmet, merhamet ve bereket ayı olan Ramazan-ı Şerif’in ardından bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gülsoy, “Bizleri birbirimize bağlayan, yardımlaşma, dayanışma ruhunu dorukta yaşatan, toplumumuzun manevi zenginlik kaynaklarından olan bayramlarımız; bireyleri ortak duygu ve düşüncelerde buluşturarak, üzüntüde ve sevinçte birleştirmekte ve bu değerlerin içtenlikle yaşanmasını sağlamaktadır” dedi.

Bayramların, tüm İslam âleminde müstesna bir yere sahip olduğunun altını çizen Gülsoy, “Bayramlar insanların arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının güçlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların yeniden şekillendiği özel günlerdir. Bu günlere birlik beraberlik duyguları hâkim olmalı, bayramları bu şekilde kutlamalı ve yaşatmalıyız. Ayrıca bayramların anlamını, güzelliğini ve değerini sadece bayram günlerinde değil, yaşamın her alanında ve tüm ilişkilerimizde hatırlamalıyız. Bu vesile ile Mübarek Ramazan Bayramı’nın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyor, bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuşturmasını diliyorum” ifadelerini kulandı.

Başka Gülsoy ayrıca, Bayramın 2. günü saat 14.00’da Kayseri Ticaret Odası’nda gerçekleşecek bayramlaşmaya tüm üyeleri davet etti.