Başkan Gülsoy'dan “Yerli Üretim” Logosu ‘na İlişkin Değerlendirme

Gülsoy; 3 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe giren “Yerli Üretim” Logosu düzenlemesi ile perakende olarak satışa sunulan mal veya hizmetlere ilişkin etiket, tarife ve fiyat listelerinde, malın üretim yeri, ayrıcı özelliği, tüm vergiler dâhil satış fiyatı ve birim fiyatının belirtilmesi zorunluluğunun getirilmesinin; ekonomik çıkarlarının korunması açısından yerinde bir uygulama olduğunu belirtti.

Başkan Gülsoy yapılan düzenlemenin, hem üreticinin hem de tüketicinin lehine olduğunu söyleyerek; “Ticaret Bakanlığımızın ‘Yerli Üretim' logosuna ilişkin getirdiği düzenleme ile yerli ve milli üretim teşvik edilecek olmasının yanı sıra, etikette malın satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başlandığı tarihin de yer almasıyla tüketici doğru ve eksiksiz olarak bilgilenecektir. Tüketici menfaatlerinin göz önünde bulundurulduğu bu uygulama sayesinde, tüketiciler daha bilinçli hale gelecek” diye konuştu.

Yerli ve milli olana yönelme konusunda tüketicinin daha çok ısrarcı olması gerektiğini vurgulayan Gülsoy; “Cari açığın azaltılması, ülke ekonomisine katkı sağlanması adına her alanda yerli ve milli olan tercih edilmeli, yerli üretime sahip çıkmalıyız. Özellikle temel ihtiyaçlarımızda yurdumuzun malı olan yerli ürünleri öncelikli olarak tercih etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Yerli üretim logosuyla ilgili detaylı bilgilere Ticaret Bakanlığı'nın web sitesinden ulaşabileceklerini ifade eden Gülsoy, “Oda üyelerimizin yapılacak denetimlerde mağdur olmamak, cezai işlemle karşı karşıya kalmamak adına bu konuda hassasiyet göstereceklerine ve “yerli üretim” logosu kullanımına dikkat edeceklerine inanıyorum” dedi.